Уважаемые водители, автомобильное удерживающее устройство для перевозки детей – необходимый атрибут, который в случае дорожно-транспортного происшествия способен сохранить жизнь ребенку или обеспечить безопасность при резком торможении или

экстренном манёвре.



Детское удерживающее устройство должно соответствовать росту и весу ребенка, при его покупке лучше проконсультироваться со специалистом. Важно, чтобы удерживающее устройство было правильно закреплено в салоне автомобиля, а ребёнок в нём был правильно пристегнут. Для этого на удерживающем устройстве располагаются соответствующие наклейки с размещением инструкции, на которой наглядно описывается правильный способ крепления.



Большинство экспертов предлагают сажать ребенка на самом безопасном месте в автомобиле – за водителем. При лобовом столкновении человек инстинктивно дергает руль в сторону, спасая себя и того, кто находится за ним. Некоторые детские удерживающие устройства позволяют перевозить ребенка и на переднем сиденье. Однако нужно помнить, что в этом случае необходимо в обязательном порядке отключить переднюю пассажирскую подушку безопасности.