В школьных лагерях дневного пребывания автоинспекторы провели «День дорожной безопасности»



Главная цель мероприятий – воспитание дисциплинированных участников дорожного движения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.



13 июня сотрудники Госавтоинспекции совместно с педагогами провели в лагерях дневного пребывания образовательных учреждений Чановского района различные профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения, направленные на изучение и закрепление знаний Правил дорожного движения, а также выработку практических навыков законопослушного поведения на дороге у юных участников движения.



Автоинспекторы также рекомендуют родителям в кругу семьи провести со своими детьми беседу о правилах поведения на дороге, следует помнить, что у ПДД каникул нет!