Главная цель мероприятий – воспитание дисциплинированных участников дорожного движения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.



11 июля сотрудники Госавтоинспекции Чановского района провели в детском оздоровительном лагере «Светлячок» профилактическое мероприятие по безопасности дорожного движения «Своя игра», направленное на изучение и закрепление знаний Правил дорожного движения, а также выработку практических навыков законопослушного поведения на дороге у юных участников движения.



Автоинспекторы также рекомендуют родителям в кругу семьи провести со своими детьми беседу о правилах поведения на дороге, следует помнить, что у ПДД каникул нет!