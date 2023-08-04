В целях совершенствования и активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на территории Чановского района реализуется региональный проект «День дорожной безопасности» в образовательных организациях.



В рамках данного проекта второй вторник месяца в образовательных организациях, расположенных на территории района, определяется как День дорожной безопасности. 08 августа сотрудники полиции будут проводить в летних оздоровительных лагерях и детских садах различные профилактические мероприятия.



Госавтоинспекция Чановского района обращается к воспитанникам, педагогам, юным инспекторам движения и родительской общественности с просьбой принять в проекте активное участие: анонсировать мероприятие на официальных сайтах, в социальных сетях и родительских чатах, обновить уголки дорожной безопасности в учреждениях, выпустить тематическую стенгазету, провести с детьми занятия, беседы о правилах поведения на дороге, тематические викторины, квесты, конкурс рисунков или организовать выступления агитбригад отрядов ЮИД.