Начальник Госавтоинспекции Чановского района принял участие в благотворительной акции «Помоги пойти учиться»



В преддверии Дня знаний сотрудниками полиции ежегодно проводится благотворительная акция, организованная с целью оказания содействия детям и семьям, находящихся в трудной жизненной ситуации.



Начальник Госавтоинспекции Чановского района Семенов Александр Васильевич поздравил с предстоящим учебным годом школьника, пожелал побольше положительных оценок, быть законопослушным участником дорожного движения и никогда не попадать в опасные ситуации на дороге.