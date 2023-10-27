Сотрудники Чановской Госавтоинспекции проводят классные встречи!

Сегодня, 27 октября ученики 11 класса Чановской СШ №2 совместно с врио инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Чановскому району организовали Классную встречу.