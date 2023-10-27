Сотрудники Чановской Госавтоинспекции проводят классные встречи!
Сегодня, 27 октября ученики 11 класса Чановской СШ №2 совместно с врио инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Чановскому району организовали Классную встречу.
Инспектор рассказала ребятам о своей работе на должности врио инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения, дала ценные советы, которые помогут выпускникам при поступлении, а также напомнила школьникам о правилах дорожного движения во время осенних каникул.
По ходу беседы, ребята активно задавали вопросы приглашенному гостю. Классная встреча получилась очень увлекательной и интересной.
Сегодня, 27 октября ученики 11 класса Чановской СШ №2 совместно с врио инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Чановскому району организовали Классную встречу.
Инспектор рассказала ребятам о своей работе на должности врио инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения, дала ценные советы, которые помогут выпускникам при поступлении, а также напомнила школьникам о правилах дорожного движения во время осенних каникул.
По ходу беседы, ребята активно задавали вопросы приглашенному гостю. Классная встреча получилась очень увлекательной и интересной.