24 ноября 2023 Сотрудники Чановской Госавтоинспекции провели профилактическую акцию \"Ребёнок - главный пассажир!\"

В рамках проведения профилактического мероприятия автоинспекторы осуществляли контроль за соблюдением водителями правил перевозки детей в транспортных средствах, проводили разъяснительные беседы с автолюбителями, объясняли последствия пренебрежения самым главным правилом сохранения жизни и здоровья маленького участника дорожного движения, вручали наклейки \"В машине ребенок\", для обозначения, что в автомобиле перевозятся дети.

Проверка показала, что подавляющая часть родителей перевозит своих детей с помощью специальных детских удерживающих систем.

Однако, сотрудниками Госавтоинспекции был пресечен один факт перевозки детей с нарушением Правил дорожного движения.

Госавтоинспекция Чановского района обращает внимание водителей и родителей на необходимость строгого соблюдения правил перевозки детей-пассажиров в автомобиле. Безопасность детей во время поездки в автомобилях зависит только от водителей.

Госавтоинспекция напоминает, что за нарушение правил перевозки детей автомобильным транспортом предусмотрена административная ответственность по ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ в виде штрафа в размере 3000 рублей.

Берегите свою жизнь и сохраните жизнь своих детей!