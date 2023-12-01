Сотрудники Госавтоинспекции района провели обучающее мероприятие для самых юных участников дорожного движения



В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма автоинспекторы рассказали воспитанникам Чановского детского сада №4 о правилах безопасного поведения вблизи дороги и при переходе проезжей части, о средствах регулирования дорожного движения, о требованиях ПДД для пешеходов.



Подобные мероприятия в ДОУ способствуют сознательному формированию у детей правил поведения в дорожной обстановке, помогают предостеречь от опасных ситуаций на дорогах