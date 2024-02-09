

- соблюдайте дистанцию ;

- снижайте скорость движения при приближении к пешеходным переходам и вблизи остановок общественного транспорта;

- по возможности, откажитесь от поездки

Госавтоинспекция Новосибирской области напоминает участникам дорожного движения о необходимости соблюдения правил дорожного движения и осторожности в период неблагоприятных погодных условий!- Не превышайте скоростной режим;- избегайте резких перестроений;