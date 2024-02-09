Госавтоинспекция Новосибирской области напоминает участникам дорожного движения о необходимости соблюдения правил дорожного движения и осторожности в период неблагоприятных погодных условий!
- Не превышайте скоростной режим;
- избегайте резких перестроений;
- соблюдайте дистанцию ;
- снижайте скорость движения при приближении к пешеходным переходам и вблизи остановок общественного транспорта;
- по возможности, откажитесь от поездки
- Не превышайте скоростной режим;
- избегайте резких перестроений;
- соблюдайте дистанцию ;
- снижайте скорость движения при приближении к пешеходным переходам и вблизи остановок общественного транспорта;
- по возможности, откажитесь от поездки