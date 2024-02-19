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Напоминаем, что при постановке на учет автомототранспортного средства, необходимо вместе с необходимыми для регистрации транспортного средства документами, в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021г. № 494-ФЗ «О внесении изменений в статью 15 Федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»» и статью 15 Федерального закона «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предоставлять диагностическую карту, которая содержит заключение о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, оформленной в соответствии с Федеральным законом от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и срок действия которых на дату совершения регистрационных действий не истек.

Для постановки на государственный учет, совершения регистрационных действий, связанных с изменением конструкции или заменой основного компонента транспортного средства, диагностическая карта предоставляется на транспортное средство, если с года его изготовления прошло более 4-х лет (включая год изготовления, указываемый в документах).

Информируем Вас о расположении ближайших пунктов технического осмотра ТС

р.п. Чаны

ул. Лермонтова, 1а

Режим работы:

Вторник : 9:00 - 17:00

Четверг : 9:00 - 17:00

Пятница : 9:00 - 17:00

Суббота : 9:00 - 17:00

Обед с 13:00 до 14:00

Выходной : понедельник, среда, воскресенье.

Тел. 8-913-943-84-95

г.Татарск

ул. Советская, 15

Режим работы:

Вторник- четверг : 8:00 - 17:00 (без обеда)

Пятница : ТО автобусы (заявки подавать за неделю)

Суббота : 8:00 - 15:00 (без обеда)

Выходной : понедельник, воскресенье.

Тел. 8(383)64-26-266, 8-996-379-46-11