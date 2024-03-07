Сотрудники Госавтоинспекции Чановского района поздравили очаровательных водителей



В преддверии Международного женского дня госавтоинспекторы Чановского района совместно с ребятами из отряда ЮИД «Перекресток» ДЮЦ «Гармония» провели праздничную акцию «Автоледи», в рамках которой поздравили очаровательных водителей с наступающим праздником и вручили им цветы и открытки. Поначалу автоледи терялись в догадках о причинах остановки и приятно удивлялись, когда вместо проверки документов слышали в свой адрес комплименты и теплые слова поздравления с прекрасным весенним днем.



Благодарные автолюбительницы, в свою очередь, пообещали быть законопослушными водителями – соблюдать скоростной режим, правила обгона, обеспечивать детям безопасное передвижение в транспортных средствах, проявлять взаимовежливость на пешеходных переходах, быть личным примером для родных и близких, особенно для своих детей.



В завершении мероприятия организаторы пожелали автоледи безопасных дорог и безаварийной езды.