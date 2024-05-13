С начала года возросло количество происшествий с участием мототранспорта



В мае текущего года подобные ДТП происходят практически ежедневно.



В 2024 году с участием мототранспорта произошло 21 ДТП, в которых 3 человека погибли и 19 - получили травмы. Только в мае текущего года на территории региона произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибли и 10 получили различные травмы, в том числе трое несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. Количество данных автоаварий возросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 60%, а мае на 80%.

Основные причины дорожно-транспортных происшествий с водителями мототранспорта являются превышение скоростного режима; непредоставление водителями автомобилей имеющегося преимущества в движении мототранспорта при маневрировании; опасное вождение самого мотоциклиста; неблагоприятные погодные условия.

Самые распространенные виды ДТП с участием водителей мототранспорта – это столкновение транспортных средств; падение с мотоцикла; наезд на препятствие.



Госавтоинспекция Новосибирской области призывает водителей мототранспорта строго соблюдать требования Правил дорожного движения, а также напоминает, что для управления мототранспортом необходимо водительское удостоверение соответствующей категории. А взрослым необходимо строго контролировать и не допускать детей к мототехнике.



Автомобилистам рекомендует быть особенно внимательными при совершении манёвров. Убедитесь, что рядом с вами нет участников двухколёсного транспорта.