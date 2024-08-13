Единый день дорожной безопасности.



В целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма с участием несовершеннолетних продолжается реализация регионального проекта Госавтоинспекции «День дорожной безопасности».



Очередные мероприятия на территории Новосибирской области, направленные на воспитание культуры безопасного поведения юных участников дорожного движения, состоялись 13 августа 2024 года.



Сотрудники Чановской Госавтоинспекции провели для детей отдыхающих в летних оздоровительных лагерях и для воспитанников дошкольных образовательных учреждений различные занятия, викторины, профилактические беседы, игры направленные на формирование навыков безопасного поведения на дорогах.



В ходе профилактических мероприятий и бесед с детьми сотрудники полиции напомнили о правилах перехода проезжей части, соблюдении сигналов светофора и правилах управления велосипедами.



Особое внимание детей также инспекторы уделили на недопустимость использования наушников и мобильного телефона при переходе проезжей части дороги и рекомендовали использовать световозвращающие элементы в темное время суток.



Дети очень внимательно слушали сотрудников Госавтоинспекции, в процессе профилактических мероприятий задавали интересующие вопросы и обещали быть внимательными участниками дорожного движения.