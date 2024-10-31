Сотрудники Чановской Госавтоинспекции посетили детский сад №1



Мероприятие по БДД сотрудники Чановской Госавтоинспекции провели совместно с педагогом дополнительного образования МБУ ДЮЦ \"Гармония\" по робототехнике.



Юные участники дорожного движения совместно с автоинспектором изучили не только внешний вид, но и предназначение различных групп дорожных знаков. В ходе занятия дошкольники узнали о важности обязательного соблюдения ПДД, после чего в игровой форме закрепили полученные знания о правилах безопасного перехода проезжей части и с удовольствием приняли участие в сборе машинок совместно с педагогом и сыграли в игру \"Дорожный патруль\".



В завершении беседы ребята пообещали соблюдать Правила дорожного движения и не когда их не нарушать!.