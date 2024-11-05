Госавтоинспекция Чановского района призывает пешеходов использовать световозвращающие элементы.



В осенний период особую осторожность на дорогах необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам.



Пешеходам следует передвигаться только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а переходить дорогу по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности. Для того, чтобы стать заметнее пешеходам рекомендуется обезопасить себя с помощью световозвращающих элементов.



Хочется отметить, что водитель видит пешехода со световозвращателем со значительно большего расстояния – со 150 метров вместо 30, а при движении с дальним светом фар – уже на расстоянии 400 метров.



Напоминаем, что пешие участники дорожного движения заведомо менее защищены на дороге. Имея на одежде световозращатели в темное время суток, пешеход, в первую очередь, проявляет заботу о своих жизни и здоровье.