Познавательную экскурсию для воспитанников четвертых классов МБОУ Новопреображенской СШ провели сотрудники Отдела МВД России по Чановскому району.



В ходе экскурсии ребятам продемонстрировали различные модели средств связи, приборов для фиксации нарушений правил дорожного движения, оснащение современных патрульных автомобилей, оборудованных громкоговорящим устройством и светозвуковой сигнализацией.



Полицейские не только рассказали ребятам о своей службе, но и разрешили исследовать транспортные средства, стоящие на вооружении полиции.



С интересом ребята посетили учебный класс в полиции , где эксперт криминалист продемонстрировал как берутся отпечатки пальцев, показали специальные средства вооружения и рассказали о случаях его применения при задержании правонарушителей.



Во время проведения мероприятия инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения напомнила ребятам о важности использования световозвращающих элементов в темное время суток объяснила, что они значительно повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием.