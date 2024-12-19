Автоинспекторы Чановского района принимают участие в родительских собраниях

Выступления на родительских собраниях не являются нововведениями в работе Госавтоинспекции района. В этот раз для проведения общешкольного родительского собрания в МБОУ Моховская ОШ была выбрана тема: «Соблюдение правил дорожной безопасности в зимний период». Ведь сотрудникам Госавтоинспекции приходится с горечью констатировать, что очень часто сами родители подают дурной пример детям – грубо нарушают Правила дорожного движения и за рулем автомобиля, и просто на улице. Особое внимание взрослых было уделено использованию детских удерживающих устройств и правилам их установки в салоне транспортного средства.

Кроме того, Госавтоинспекторы рассказали о необходимости использования световозвращающих элементов, призвав родителей проконтролировать их наличие на верхней одежде школьников, так же напомнили об особенностях зимы, на дороге, обсудили какую опасность представляют при переходе дороги наушники, телефоны и капюшоны и об опасности катания на горках, расположенных вблизи проезжей части.

Сотрудник Госавтоинспекции в ходе беседы довел до присутствующих статистику по дорожно-транспортным происшествиям с участием детей, рассказал о роли родителей в воспитании дисциплинированных участников дорожного движения, о необходимости показывать детям положительный пример своим законопослушным поведением на дороге.

Уважаемые родители! Приучайте своих детей с раннего возраста соблюдать Правила дорожного движения и не забывайте, что личный пример – самая доходчивая форма обучения