Чановская Госавтоинспекция провела акцию «Осторожно, мошенники!» сотрудники провели профилактические беседы с населением района.

Сотрудники полиции напомнили, как уберечь себя от различных видов контактного и телефонного мошенничества.

Полицейские обратили внимание граждан на необходимость быть бдительными и, в случае любого подозрительного звонка или сообщения, незамедлительно прекратить разговор, а также напомнили, что при общении с незнакомыми людьми нельзя разглашать свои персональные данные, пароли и реквизиты банковских карт.

В завершении бесед сотрудники полиции раздали жителям поселка информационные памятки – «Осторожно, мошенники!» с советами о том, как защититься от мошенников и алгоритмом, куда обратиться за помощью, если пострадали от рук злоумышленников.