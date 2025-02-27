Безопасность в транспорте:

три главных правила для пассажиров!🚦🚘



Каждый знает, что соблюдение правил — это не просто формальность, а важная составляющая вашего комфорта и безопасности во время поездок



О чем нельзя забывать? ⬇



✔Всегда пристёгивайтесь!

Если в транспортном средстве предусмотрены ремни безопасности, ими должны пользоваться все пассажиры без исключения — это ваша главная защита в пути



✔Не отвлекайте водителя!

Разговоры, внезапные вопросы или попытки показать что-то на телефоне отвлекают внимание водителя от ситуации на дороге



✔Держите руки и голову внутри салона!

Желание насладиться свежим воздухом понятно, но высовывание рук или головы в окно — это серьёзный риск. Ветви деревьев, дорожные знаки или даже встречный транспорт могут стать причиной травмы



Помните, безопасность — это не просто правило, а ответственность каждого из нас. Соблюдайте эти принципы сами и напоминайте о них окружающим! 🤗✨