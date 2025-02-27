Безопасность в транспорте:
три главных правила для пассажиров!🚦🚘
Каждый знает, что соблюдение правил — это не просто формальность, а важная составляющая вашего комфорта и безопасности во время поездок
О чем нельзя забывать? ⬇
✔Всегда пристёгивайтесь!
Если в транспортном средстве предусмотрены ремни безопасности, ими должны пользоваться все пассажиры без исключения — это ваша главная защита в пути
✔Не отвлекайте водителя!
Разговоры, внезапные вопросы или попытки показать что-то на телефоне отвлекают внимание водителя от ситуации на дороге
✔Держите руки и голову внутри салона!
Желание насладиться свежим воздухом понятно, но высовывание рук или головы в окно — это серьёзный риск. Ветви деревьев, дорожные знаки или даже встречный транспорт могут стать причиной травмы
Помните, безопасность — это не просто правило, а ответственность каждого из нас. Соблюдайте эти принципы сами и напоминайте о них окружающим! 🤗✨
три главных правила для пассажиров!🚦🚘
Каждый знает, что соблюдение правил — это не просто формальность, а важная составляющая вашего комфорта и безопасности во время поездок
О чем нельзя забывать? ⬇
✔Всегда пристёгивайтесь!
Если в транспортном средстве предусмотрены ремни безопасности, ими должны пользоваться все пассажиры без исключения — это ваша главная защита в пути
✔Не отвлекайте водителя!
Разговоры, внезапные вопросы или попытки показать что-то на телефоне отвлекают внимание водителя от ситуации на дороге
✔Держите руки и голову внутри салона!
Желание насладиться свежим воздухом понятно, но высовывание рук или головы в окно — это серьёзный риск. Ветви деревьев, дорожные знаки или даже встречный транспорт могут стать причиной травмы
Помните, безопасность — это не просто правило, а ответственность каждого из нас. Соблюдайте эти принципы сами и напоминайте о них окружающим! 🤗✨