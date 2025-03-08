Начальник Чановской Госавтоинспекции Пахотин Д.А. совместно с ребятами отряда ЮИД \"Перекресток\" правили поздравительную акцию \"Цветы для автоледи!\"



Госавтоинспекторы останавливали женщин, которые находились за рулем, дарили цветы, желали прекрасного весеннего настроения, улыбок, тепла, счастья и безопасных дорог.



❤Автоледи поблагодарили сотрудников за внимание и обещали неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.