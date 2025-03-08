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Начальник Чановской Госавтоинспекции Пахотин Д.А. совместно с ребятами отряда ЮИД \"Перекресток\" правили поздравительную акцию \"Цветы для автоледи!\"

Госавтоинспекторы останавливали женщин, которые находились за рулем, дарили цветы, желали прекрасного весеннего настроения, улыбок, тепла, счастья и безопасных дорог.

❤Автоледи поблагодарили сотрудников за внимание и обещали неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.
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