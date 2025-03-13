Акция \"Безопасность на железнодорожном переезде!\"



Сотрудники Госавтоинспекции Чановского района совместно с Главным инженером Татарской дистанции пути ОАО \" РЖД\" Дергач Е.А., и представителем из Администрации провели профилактическую акцию «Безопасность на железнодорожном переезде!» , призванную напомнить автомобилистам правила дорожного движения при пересечении переездов и возможных последствиях нарушений.



В ходе мероприятия Автоинспекторы с представителями разъясняли водителям правила проезда через железнодорожные пути и напоминали, что за нарушение этих правил предусмотрена ответственность в виде лишения права управления транспортным средством. Автоинспекторы призвали водителей проявлять повышенную внимательность при пересечении переездов, вручили автолюбителям памятки, содержащие основные нормы дорожной безопасности на данных участках.



Уважаемые участники дорожного движения! При движении через переезд строго руководствуйтесь правилами дорожного движения: их нарушение может привести не только к потере транспортного средства и ВАШЕЙ ГИБЕЛИ, но и к массовой гибели пассажиров в поезде, к пожарам, взрывам, загрязнению окружающей среды.

Водители, подавите в себе желание «проскочить» переезд! Помните: чтобы остановить поезд, нужно время, чтобы остановить жизнь – одно мгновение.

Госавтоинспекция Чановского района