Автоинспекторы Чановского района провели для школьников викторину «Знатоки ПДД»



Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма остается одной из приоритетных задач Госавтоинспекции. С этой целью сотрудники дорожной полиции посетили Моховскую ОШ, где в преддверии школьных каникул провели викторину по знанию ПДД для учеников младшего звена.



В начале мероприятия инспектор рассказала школьникам об опасных ситуациях, которые могут возникнуть на проезжей части дороги, к чему приводят нарушения Правил дорожного движения и невнимательность на дороге.



После познавательной беседы юные участники дорожного движения отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки, кроссворды, разгадывали тематические ребусы. Также ребята с удовольствием решали ситуационные задачи по ПДД и делились своими знаниями правил безопасности на дороге.



В завершении мероприятия школьники пообещали соблюдать ПДД в период весенних каникул.



Госавтоинспекция по Чановскому району