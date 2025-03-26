Временное ограничение движения транспорта



С 18.04.2025 по 30.06.2025 введено временное ограничение движения транспортных средств на мосту через реку Омь на 20км а/д 14 км \"Н-2904\" - Покровка\" в Чановском районе Новосибирской области до начала периода временного ограничения движения.



Ограничение связано в связи с выполнением ремонта моста через реку Омь



Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.