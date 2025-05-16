ДТП на перекрестке
Рассмотрим очередность проезда нерегулируемых перекрестков. Несмотря на то, что Правилами дорожного движения в полной мере раскрыта очередность при проезде нерегулируемых перекрестков, у начинающих водителей часто возникают вопросы по данной теме.
Пункт 13.9 ПДД РФ гласит: \"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения\".
Самое главное, что необходимо извлечь из данного пункта Правил — приближаясь к перекрестку по второстепенной дороге, водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по главной, независимо от их дальнейшего направления движения, будь то движение прямо или разворот.
В пункте 13.10 ПДД РФ сказано: \" В случае, когда главная дорога на перекрестке меняет направление, водители, движущиеся по главной дороге, должны руководствоваться между собой правилами проезда перекрестков равнозначных дорог.\"
Об изменении направления главной дороги на перекрестке нас информирует знак (табличка) 8.13 «Направление главной дороги». Рассмотрим данный пункт, на двух примерах проезда нерегулируемых перекрестков. Сначала остановимся на ситуации, когда оба автомобиля движутся по главной дороге и здесь водители обязаны, как следует из пункта 13.10 применить правила проезда перекрестков равнозначных дорог (п. 13.11), а именно должен уступить дорогу тот водитель, к которому транспортное средство приближается справа.
Этими же правилами должны руководствоваться водители, движущиеся по второстепенным дорогам.
Здесь, важно отметить следующее, что водители, находящиеся на второстепенных дорогах, руководствуются пунктами 13.10 и 13.11 между собой. А тем транспортным средствам, которые двигаются по главной дороге по отношению к ним, уступают дорогу независимо от их дальнейшего направления движения.
Пункт 13.11. ПДД РФ на которых мы ссылались выше: \"На перекрестке равнозначных дорог, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13.11.1 Правил (при выезде со второстепенной дороги на перекресток с круговым движением), водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа. Этим же правилом должны руководствоваться между собой водители трамваев.
На таких перекрестках трамвай имеет преимущество перед безрельсовыми транспортными средствами независимо от направления его движения.\"Пункт 13.11 применяем при проезде равнозначных перекрестков (отсутствуют знаки приоритета), а также перекрестков, рассмотренных выше, на которых главная дорога меняет направление, о чем нас информирует знак 8.13 «Направление главной дороги».
Пункт 13.11 не применим к ситуации, когда транспортные средства движутся по равнозначным дорогам навстречу друг к другу. Водители между собой, обязаны руководствоваться пунктом 13.12 Правил: \"При повороте налево или развороте водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге со встречного направления прямо или направо. Этим же правилом должны руководствоваться между собой водители трамваев.\"
Уважаемые водители, будьте внимательны при пересечении перекрестков, соблюдайте очередность проезда!
Нередко нарушение правил проезда перекрестков становится причиной ДТП. Давайте вспомним что говорят ПДД о проезде нерегулируемых перекрестков. Нерегулируемый перекресток, считается таковым, если отсутствует светофорное регулирование, а также при желтом мигающем сигнале, неработающих светофорах или отсутствии регулировщика. Важно помнить, нерегулируемый перекресток, требует к себе повышенного внимания со стороны водителя.
Рассмотрим очередность проезда нерегулируемых перекрестков. Несмотря на то, что Правилами дорожного движения в полной мере раскрыта очередность при проезде нерегулируемых перекрестков, у начинающих водителей часто возникают вопросы по данной теме.
Пункт 13.9 ПДД РФ гласит: \"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения\".
Самое главное, что необходимо извлечь из данного пункта Правил — приближаясь к перекрестку по второстепенной дороге, водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по главной, независимо от их дальнейшего направления движения, будь то движение прямо или разворот.
В пункте 13.10 ПДД РФ сказано: \" В случае, когда главная дорога на перекрестке меняет направление, водители, движущиеся по главной дороге, должны руководствоваться между собой правилами проезда перекрестков равнозначных дорог.\"
Об изменении направления главной дороги на перекрестке нас информирует знак (табличка) 8.13 «Направление главной дороги». Рассмотрим данный пункт, на двух примерах проезда нерегулируемых перекрестков. Сначала остановимся на ситуации, когда оба автомобиля движутся по главной дороге и здесь водители обязаны, как следует из пункта 13.10 применить правила проезда перекрестков равнозначных дорог (п. 13.11), а именно должен уступить дорогу тот водитель, к которому транспортное средство приближается справа.
Этими же правилами должны руководствоваться водители, движущиеся по второстепенным дорогам.
Здесь, важно отметить следующее, что водители, находящиеся на второстепенных дорогах, руководствуются пунктами 13.10 и 13.11 между собой. А тем транспортным средствам, которые двигаются по главной дороге по отношению к ним, уступают дорогу независимо от их дальнейшего направления движения.
Пункт 13.11. ПДД РФ на которых мы ссылались выше: \"На перекрестке равнозначных дорог, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13.11.1 Правил (при выезде со второстепенной дороги на перекресток с круговым движением), водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа. Этим же правилом должны руководствоваться между собой водители трамваев.
На таких перекрестках трамвай имеет преимущество перед безрельсовыми транспортными средствами независимо от направления его движения.\"Пункт 13.11 применяем при проезде равнозначных перекрестков (отсутствуют знаки приоритета), а также перекрестков, рассмотренных выше, на которых главная дорога меняет направление, о чем нас информирует знак 8.13 «Направление главной дороги».
Пункт 13.11 не применим к ситуации, когда транспортные средства движутся по равнозначным дорогам навстречу друг к другу. Водители между собой, обязаны руководствоваться пунктом 13.12 Правил: \"При повороте налево или развороте водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге со встречного направления прямо или направо. Этим же правилом должны руководствоваться между собой водители трамваев.\"
Уважаемые водители, будьте внимательны при пересечении перекрестков, соблюдайте очередность проезда!