Новосибирская область присоединилась к социальной кампании по безопасности дорожного движения «Расставь приоритеты!»

20 июля 2022 года в актовом зале Управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области прошла пресс-конференция, посвященная старту новой социальной кампании «Расставь приоритеты!», которая реализуется в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» Госавтоинспекцией МВД России.

Участие в пресс-конференции приняли заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области - Михаил Федоров, заместитель министра Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области- Игорь Миллер, уполномоченный по правам ребенка Новосибирской области – Надежда Болтенко, директор по проектной работе экспертного центра «Движение без опасности» Валентина Кульбицкая, директор ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр» - Алексей Борода.

Открывая пресс-конференцию, Михаил Федоров об общем состоянии аварийности в регионе и об основных причинах ДТП.

«В Новосибирске стартует всероссийская социальная кампания «Расставь приоритеты!». Данная кампания направлена на привлечение внимания общественности к дорожно-транспортным происшествиям и их последствиям.

В Новосибирской области за 6 месяцев текущего года допущено 860 ДТП, в котором 98 человек погибло, 1046 травмировано. Наряду с этим проблемы остаются со стороны участников дорожного движения при проезде перекрестков. 8 ДТП из 10 совершаются по вине водителей. Однако, случается и так, что нарушают правила дорожного движения и пешеходы.

Основные причины: невнимательность, незнание и неправильное применение правил дорожного движения при пересечении проезжей части, неверная расстановка приоритетов. За 6 месяцев текущего года на территории Новосибирской области отмечается рост числа ДТП с участием несовершеннолетних. Уверен, социальная кампания привлечет внимание детей и их родителей к проблематике пересечения перекрестков», - подчеркнул он.

«Надеюсь, что общими усилиями Госавтоинспекции, Министерства транспорта, Министерства образования, общественности мы сможем достичь максимальных результатов и правильно расставить приоритеты!»

Игорь Миллер подробно рассказал о реализации БКД, а также какие меры для снижения уровня аварийности на перекрестках принимаются в регионе.

«В Новосибирской области в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» реализуются три региональных проекта. Наиболее капиталоемкий проект «Региональная местная дорожная сеть» - это 107 объектов и 236,8 км дорог. На сегодняшний день на 40% выполнены работы по благоустройству верхнего слоя, реализуются все инженерные мероприятия: установка дорожных знаков, барьерного пешеходного ограждения, устройство тротуаров, освещение и тд.

С 2019 г действует рабочая группа, которая состоит из представителей Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, а также владельцев автомобильных дорог. Проведено 27 рабочих совещаний, сформировано предложение по устранению основных замечаний, которые возникают на перекрестках: установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, нанесение шумовых полос, установка камер фото и видеофиксации, уличного освещения, информационного табло.

Выполнение вышеуказанных мероприятий позволит нам сократить количество дорожно-транспортных происшествий на перекрестках», -отметил он.

Надежда Болтенко рассказала о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, о необходимости обучения детей основам безопасного поведения на дороге, на перекрестках.

«Между аппаратом Уполномоченным по правам ребенка и Главным управлением МВД России по Новосибирской области заключено соглашение о совместной работе с целью проведения профилактических мероприятий дорожно-транспортных происшествий и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.

К сожалению, сегодня существует проблема в родительском сообществе, которые порой не осознают той беды, которая возможно произойдет с их ребенком, если доверяют ему автотранспорт, учат детей и не предупреждают их о возможно опасных ситуациях на дорогах.

Наша команда проводит большую работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: начиная с родильных домов и дошкольных учреждений, мы обучаем молодых родителей, создаем классы помощников автоинспекторов. Все направлено, на то, чтобы ребята понимали, что дорога — это не то место, где можно играть, пренебречь правилами дорожного поведения.

Благодаря социальной кампании «Расставь приоритеты!» вклад в большую профилактическую совместную работу, которую мы проводим становится еще более заметным. Важно помнить, мы – взрослые и от нас с вами, нашей культуры зависит безопасность наших детей», -сообщила она.

Валентина Кульбицкая в своем выступлении подробно рассказала о целях и методах социальной кампании «Расставь приоритеты!», а также о важности проведения информационно-пропагандистских профилактических работ.

«В реализации кампании мы используем комплексный подход: телевидение, радио, СМИ, интернет и социальные сети. С помощью медиаинструментов мы достигаем максимального охвата и информирования населения России о важности проведения профилактических работ. Также, проводим мероприятия в очном формате со всеми категориями участников дорожного движения.

Центральным образом кампании выбран регулировщик - живое олицетворение правильной расстановки приоритетов на дороге. С помощью различных механик и техник он вовлекает участников в мероприятия и ведет просветительскую работу. Самое главное привлечь внимание и максимально успеть «перетянуть» человека на свою сторону, для того, чтобы он задумался и в дальнейшем изменил свое отношение и поведение на дороге. Каждый из нас должен остановиться и задуматься, как он идет, куда он идет и каковы его действия, не только в отношении себя, но и окружающих людей. Так что будем расставлять приоритеты и дальше», - пояснила она.

Алексей Борода подчеркнул важность образования в обучении правил дорожного движения.

«Образование вкладывается во всю жизнь человечества, начиная с детства и присутствует всю жизнь. Поэтому те направления, проекты, программы, вебинары, марафоны, олимпиады, конкурсы, которые как раз связаны с пропагандой, уменьшением уровня дорожно-транспортного травматизма, нацелены на всю аудиторию –это дети, родители, педагоги.

Мало работать с детьми, необходимо работать с родителями. Никто не вложит максимально те знания, как родители. Работая с родителями, мы проводим совместные мероприятия, когда родители участвуют с ребятишками, они и дети погружаются в обучение правил дорожного движения, их знания доводятся до автоматизма.

Перед нами стоит еще очень много вопросов. Мы будем стремиться и дальше проводить повсеместно информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма», - заключил он.

Завершая пресс-конференцию, участники отметили, что социальная кампания «Расставь приоритеты!» станет важным элементом развития безопасного дорожного пространства на перекрестках.

Информационно-пропагандистские мероприятия для целевых аудиторий участников дорожного движения пройдут летом и осенью в 15 регионах России в онлайн и офлайн-форматах: Нижегородская область, Республика Башкортостан, Республика Калмыкия, Челябинская область, Кабардино-Балкарская Республика, Новосибирская область, Республика Адыгея, Республика Алтай, Брянская область, Иркутская область, Псковская область, Хабаровский край, Костромская область, Приморский край, Республика Мордовия.