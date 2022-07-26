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Отделение ГИБДД ОМВД России по Чановскому району сообщает:

Согласно поправкам, которые вступают в силу сегодня, 25 июля, в ст. 12.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) добавляется ч. 4. Она предусматривает штраф в размере 50–100 тыс. рублей либо 150–200 часов обязательных работ для водителей, которые уже были лишены прав за нарушения ПДД, а затем дважды попались на управлении автомобилем без водительского удостоверения. Предыдущая редакция КоАПа не учитывала, как часто прежде автомобилист без прав попадался сотрудникам ГИБДД. Что в первый, что в десятый раз ему грозило одинаковое наказание: штраф в размере 30 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.



Водители, которые снова попадутся без прав за рулем, будут считаться не правонарушителями, а преступниками: помимо административной им будет грозить еще и уголовная ответственность. Это предусмотрено поправками в Уголовный кодекс (УК РФ), которые также вступают в силу с 25 июля. Вводится новая статья — 264.3 «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». По ней для автомобилистов, ранее лишенных прав и уже получивших за это административное наказание, предусмотрен штраф в размере 150–200 тыс. рублей, до 360 часов обязательных работ, принудительные работы на срок до года либо лишение свободы на срок до года. Вне зависимости от того, какую меру пресечения выберет суд, за водителем будет числиться судимость.

В качестве дополнительной меры для водителей, которые неоднократно садились за руль в нетрезвом виде, впервые предусмотрена конфискация автомобиля. По решению суда она может применяться к владельцам ТС, обвиняемым по ст. 264.1, 264.2 и 264.3 УК РФ. Эта мера будет действовать только в отношении «транспортного средства, принадлежащего обвиняемому и использованного им при совершении преступления», говорится в тексте вступившего в силу закона.