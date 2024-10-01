Сотрудники Чановской Госавтоинспекции поздравили жителей преклонного возраста с \"Международным днем пожилого человека!\" и напомнили о безопасности на улицах



Праздничные мероприятия, посвященные дню пожилого человека, прошло в Чановском районе. Сотрудники напоминали пенсионерам о необходимости убедиться в безопасности перехода, прежде чем выйти на проезжую часть дороги, рассказали об эффективности применения световозвращающих элементов, делающих пешеходов заметными на дороге.



Также автоинспекторы обратили внимание на то, что чаще всего дорожно-транспортные происшествия с участием граждан предпенсионного и пенсионного возраста происходят по вине самих пожилых людей по причине их невнимательности, неосторожном поведении в условиях улично-дорожной среды и грубых нарушений правил дорожного движения.



Поздравили уважаемых пожилых жителей, вручили памятки, пожелали здоровья и безопасного пути.