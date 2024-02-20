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Верховный суд поддержал решения нижестоящих судов о запрете на управление автомобилем без регистрационных знаков. Теперь возникла некая правовая коллизия: что делать тем автовладельцам, которые только что приобрели новый автомобиль в автосалоне? Как его доставить в ГИБДД для постановки на учет? Или хотя бы довезти до дома, чтобы спокойно записаться на прием в Госавтоинспекцию?

Напомним, сейчас закон о регистрации транспортных средств предусматривает 10-дневный срок постановки машины новым собственником на учет. Не важно, была ли машина ввезена с территории другого государства или куплена в России.

Однако возникла проблема: этим сроком начали пользоваться мошенники, которые спокойно ездят на автомобилях по документам, принадлежащим другим людям. Штрафы не получают, налоги не платят. Госавтоинспекция активно борется с такими злоумышленниками. Но средств не хватает.

И тут неожиданно возникает новый судебный акт, который, по сути, запрещает эксплуатацию автомобиля, который уже куплен, но не поставлен на учет в ГИБДД. Если строго следовать закону и этому акту, то автомобиль, купленный в автосалоне без постановки на учет на нового автовладельца, должен отправляться в ГИБДД для регистрации на эвакуаторе. Очевидно, что это создаст проблемы.

Но тем не менее Верховный суд счел решения нижестоящих судов правильными. А поэтому оставил их в силе.

Итак, история следующая. Некий автомобилист попался в руки инспекторам ГИБДД, когда ехал на автомобиле без номеров. Такое случается. Законом о регистрации транспортных средств допускается управление машинами без номеров в том случае, если не прошло десяти дней с момента приобретения транспортного средства.

Однако в данном случае по непонятной причине на автовладельца был оформлен протокол за управление автомобилем без номеров. Это нарушение предусматривает ответственность в виде штрафа 5 тысяч рублей или лишения прав на срок от одного до трех месяцев.

Тут возникает много вопросов, на которые сложно ответить. Например, согласно закону и решению судов автовладелец должен зарегистрировать машину в установленные сроки - 10 дней. Согласно документам, которые изучал суд, автовладелец выполнил эти требования. Машина была куплена 6 декабря 2022 года и должна была быть поставлена на учет до 16 декабря того же года.

Все эти сроки соблюдены. Но есть некий нюанс. Дело в том, что еще до наступления часа \"Х\" водитель попался в руки автоинспектора, который оформил протокол за управление транспортным средством без регистрационных знаков. На какие законы опирался инспектор - пока понять сложно. Но суды подтвердили правильность его выводов.

В решении одного из судов фигурирует определение: \"Право на регистрацию транспортного средства в течение 10 суток после приобретения, с учетом действующего правового регулирования, не предоставляет и право на управление данным транспортным средством, поскольку не снимает запрет на эксплуатацию транспортного средства без государственных регистрационных знаков\".

Таким образом, что получается? При покупке новой машины ни один автомобилист не может выехать из автосалона, пока он не поставит машину на учет в ГИБДД и не получит регистрационные знаки.

Напомним: несколько лет назад активно развивалась идея, что автосалоны сами будут регистрировать машины на новых собственников. Увы, эта идея обросла таким количеством регулирующих норм, что просто стала неинтересна самим автосалонам. Кроме того, им гораздо выгоднее ставить машины на учет по старым, устоявшимся правилам, через предоставление доверенности от нового собственника. А это, как правило, стоит довольно больших денег.

Но вернемся к главному. Еще в 2022 году было выпущено указание ГИБДД. Согласно ему водителей, которые едут без номеров, при наличии договора купли продажи со сроком менее десяти дней не трогать. Это указание никто не отменял. Однако вот характерный пример. Водителя наказали.

Впрочем, как сообщили \"РГ\" источники в ГИБДД, это частный случай. Если бы было решение Пленума Верховного суда или хотя бы обзор судебной практики, то это положение могло бы применяться на дорогах. Но пока такого нет, сотрудники ГИБДД будут действовать по установленным нормам.

При покупке новой машины ни один автомобилист не может выехать из автосалона, пока не поставит машину на учет в ГИБДД и не получит номера

Юристы неоднозначно оценивают новацию.

Например, адвокат Лев Воропаев считает, что подобная практика - некий итог той борьбы, которая активно велась до этого с уклонистами от дорожных штрафов. Люди покупали машину, не спешили ставить ее на учет, регулярно совершали нарушения, но на каждый случай имели договоры о купле-продаже. Это касается подержанных машин. По всей видимости, подобную практику решили применить и при приобретении новых автомобилей.

По мнению юриста Кирилла Муратова, после заключения договора купли-продажи новый владелец может перемещаться на приобретенном ТС в течение 10 дней с момента покупки. При этом в случае непостановки машины на государственный учет по истечении указанного срока допуск авто к участию в дорожном движении запрещается. Непостановка машины на государственный учет фактически является умыслом, способствующим избежанию привлечения к административной или иной ответственности в связи с невозможностью идентификации этой машины или ее владельца.