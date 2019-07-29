Информация по пожару. 26.07.2019г. в вечернее время произошел пожар в надворной постройке расположенной на территории домовладения р.п. Чаны Чановского района. В результате пожара огнем повреждена стена надворной постройке на площади 1м2. Причиной пожара послужила неисправность электрооборудования. Для того, чтобы при использовании электронагревательных приборов не возникло ситуаций, способствующих возникновению пожаров, необходимо помнить: - не включайте одновременно в сеть все имеющиеся в доме электроприборы, а если вы уходите из дома, выключайте их из сети; - не разрешайте малолетним детям самостоятельно включать электроприборы; - ни в коем случае нельзя пользоваться поврежденными розетками и выключателями, использовать самодельные приборы; - ремонт неисправных приборов должен производиться только квалифицированными специалистами. Особую опасность представляют собой электронагревательные приборы с пересохшими или поврежденными проводами; - исключите попадание шнуров питания электрических обогревателей в зону теплового излучения и воду; - соприкосновение обогревателей с мебелью и тканями вызывает тепловое воспламенение, поэтому при их эксплуатации следует их устанавливать на безопасном расстоянии; - не допускайте использования горючих абажуров на электролампах; - не допускайте устройства временных самодельных электросетей в помещениях; - замените оголенные и ветхие электрические провода; - не допускайте эксплуатации самодельных электронагревательных приборов; - соединение электрических проводов следует производить путем пропайки или опрессовки. - не допускайте включения электронагревательных приборов без соединительной вилки. Чтобы при использовании электрооборудования обезопасить себя от пожара, следует придерживаться некоторых правил: - одновременное включение в электросеть нескольких электроприборов большой мощности ведет к ее перегрузке и может стать причиной пожара; - если при включении или выключении бытовой техники в розетку вы видите искры, если розетки нагреваются при включении в сеть бытовой техники – это признак слабых контактов. Лучший способ предотвратить скорый пожар – заменить розетку. Помните, что предохранители защищают от коротких замыканий, но не от пожара из-за плохих контактов; - не используйте в быту дешевых розеток и удлинителей, они многократно увеличивают риск пожара. Не экономьте на безопасности, покупайте только сертифицированную электрофурнитуру; - если при включении того или иного электроприбора освещение становится чуть темнее, это верный признак того, что сеть перегружена. В большинстве случаев проблема кроется в небрежных скрутках электрических проводов или слабо затянутых контактах. А это – предвестник пожара. В данном случае нужно срочно вызывать электрика. ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области .