28.06.2019 вступил в силу Федеральный закон от 17.06.2019 № 146-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации». Нововведения коснулись усиления ответственности за совершение неосторожных преступлений в сфере безопасности дорожного движения в состоянии опьянения. Теперь если по вине нетрезвого водителя в дорожно-транспортном происшествии был причинен тяжкий вред здоровью потерпевшего, виновнику грозит наказание в виде принудительных работ сроком до 5 лет либо лишение свободы сроком от 3 до 7 лет. Ранее принудительные работы могли быть назначены сроком до 3 лет, а лишение свободы - до 4 лет. Если эти же действия привели к гибели человека, срок лишения свободы теперь может составить от 5 до 12 лет вместо срока от 2 до 7 лет. В случае гибели 2 и более лиц срок лишения свободы составит от 8 до 15 лет, ранее этот срок составлял от 4 до 9 лет. Соответствующие поправки внесены в части 2, 4, 6 статьи 264 УК РФ.