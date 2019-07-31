Скутер, мопед, квадроцикл - это опасное развлечение! В летний период возрастает число ДТП с участием мототехники. Основными причинами ДТП являются слабая водительская дисциплина, управление мототехникой в нетрезвом виде, с превышением скоростного режима, без мотошлема, так же лицами не имеющим права на управление мототехникой. К тому же мопед, скутер, квадроцикл – это самые незащищенные виды транспортных средств, и даже незначительные столкновения, а иногда и просто падение, могут повлечь за собой серьезные последствия. Да, конечно, мопед, скутер, квадроцикл – для многих ребят является предметом мечтания и, прежде чем воплотить мечту в реальность, родителям следует задуматься, где же его ребенок будет управлять своим транспортным средством? Дети, оказавшись в потоке транспорта на проезжей части, где даже подготовленный человек в первые минуты движения может с трудом ориентироваться, а ребенок зачастую, даже не знает, как ему правильно нужно двигаться по проезжей части, может растеряться, запаниковать и поступить не так, как ожидают от него другие участники дорожного движения, знающие Правила. Именно такие обстоятельства чаще всего способствуют совершению дорожно-транспортного происшествия. К сожалению, родители, купив ребенку скутер, мопед, мотоцикл, квадроцикл не принимают во внимание, что выезд на дорогу запрещен лицам, не достигшим 16-тилетнего возраста и не имеющим водительское удостоверение. Владельцы двухколесного транспортного средства не спешат учить правила дорожного движения. В Российской Федерации устанавливаются следующие категории и входящие в них подкатегории транспортных средств, на управление которыми предоставляется специальное право на управление транспортными средствами: - категория "А" - мотоциклы; - категория "М" - мопеды и легкие квадрициклы; - подкатегория "А1" - мотоциклы с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим 125 кубических сантиметров, и максимальной мощностью, не превышающей 11 киловатт; К сдаче экзаменов допускаются лица, достигшие установленного возраста, имеющие медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами, прошедшие в установленном порядке соответствующее профессиональное обучение. Право на управление транспортными средствами категории "М" и подкатегории "А1", предоставляется лицам, достигшим шестнадцатилетнего возраста. Госавтоинспекция района призывает водителей мотто-транспорта к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения. Начальник Госавтоинспекции района Р.Р.Шакиров