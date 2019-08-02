Продолжается заготовка сена Сельскохозяйственные предприятия и граждане продолжают заготовку грубых кормов для скота. Заготовленное сено необходимо транспортировать в места его хранения, при этом необходимо соблюдать требования пожарной безопасности при его перевозке и в местах его хранения, так как его возгорание возможно как в поле, так и в процессе его перевозки и в момент его складирования. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району доводит до населения и руководителей сельхозпредприятий требования пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать при производстве работ: В период заготовки кормов запрещается: а) курить вне специально оборудованных мест и производить работы с применением открытого огня возле скирд сена и соломы; б) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику), имеющие неисправности, которые могут послужить причиной пожара; в) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) без капотов или с открытыми капотами, а также без защитных кожухов; г) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) без искрогасителей, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработанных газов, а также без первичных средств пожаротушения; д) выжигать пыль в радиаторах двигателей уборочных агрегатов и автомобилей (моторной техники) паяльными лампами или другими способами; е) заправлять уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) в полевых условиях вне специальных площадок, оборудованных средствами пожаротушения и освещенных в ночное время. Скирды (стога), навесы и штабеля грубых кормов размещаются (за исключением размещения на приусадебных участках): а) на расстоянии не менее 15 метров до оси линий связи; б) на расстоянии не менее 50 метров до зданий, сооружений и лесных насаждений; в) за пределами полос отвода и охранных зон железных дорог, придорожных полос автомобильных дорог и охранных зон воздушных линий электропередачи. Площадки для размещения скирд (стогов), а также пары скирд (стогов) или штабелей необходимо опахивать по периметру полосой шириной не менее 4 метров. Расстояние от края распаханной полосы до скирды (стога), расположенной на площадке, должно быть не менее 15 метров, а до отдельно стоящей скирды (стога) – не менее 5 метров. Площадь основания одной скирды (стога) не должна превышать 150 кв. метров, а штабеля прессованного сена (соломы) - 500 кв. метров. Противопожарные расстояния между отдельными штабелями, навесами и скирдами (стогами) должны быть не менее 20 метров. При размещении штабелей, навесов и скирд (стогов) попарно расстояние между штабелями и навесами следует предусматривать не менее 6 метров, а между их парами - не менее 30 метров. Противопожарные расстояния между кварталами скирд и штабелей (в квартале допускается размещение не более 20 единиц) должны быть не менее 100 метров. В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков) сельскохозяйственного назначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах, так как приближается осень, и нескошенная растительность будет повышать пожарную опасность. В целях обеспечения пожарной безопасности на объектах агропромышленного комплекса необходимо выполнять следующие мероприятия: o Обеспечить места хранения грубых кормов сторожевой охраной, o Разместить площадки для хранения кормов в соответствии с противопожарными нормами для размещения скирд (стогов); o Организовать проведение комиссионных проверок противопожарного состояния техники, задействованной в заготовке кормов по обеспеченности первичными средствами пожаротушения и исправными искрогасителями, o Выполнить минерализованных полос вокруг сельскохозяйственных объектов(сенобаз, зерноскладов, ) в целях недопущения распространения лесостепных пожаров, o Очистить территории сенобаз от остатков грубых кормов и сухой травы, o Обеспечить территории сенобаз полным комплектом первичных средств пожаротушения и источниками противопожарного водоснабжения, o Разработать инструкции определяющие действия работников в случае возникновения пожара, o Обеспечить территории сенобаз молниезащитой, o Провести инструктажи по мерам пожарной безопасности с работниками занятыми в заготовке грубых кормов, o Не допускать складирование сена в скирды объемом более 500 ц, o Установить распорядительными документами противопожарный режим. ОНД и ПР по Чановскому району Новосибирской области