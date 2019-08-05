В период с 02 по 05 августа, сотрудники отделения ГИБДД Чановского района проводили очередное профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель". К участию в мероприятии было привлечено 10 сотрудников Госавтоинспекции. В рамках проверок были задержаны 5 водителей, управляющие транспортными средствами в состоянии опьянения. Данное мероприятие проходило на всей территории Новосибирской области. За указанный период сотрудниками ГИБДД Новосибирской области было выявлено 107 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, из которых 35 от прохождения медицинского освидетельствования отказались, 14 были задержаны за управление автомобилем в состоянии опьянения повторно. Безусловно, управление автомобилем в пьяном виде является одним из основных видов правонарушений, представляющих угрозу для безопасности дорожного движения. Госавтоинспекция призывает водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии и просит жителей района сообщать о фактах управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения ближайшему наряду ДПС или по телефону "112". Начальник Госавтоинспекции района Р.Р.Шакиров