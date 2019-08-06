По итогам 7 месяцев 2019 года, на территории Новосибирской области зарегистрировано 1117 дорожно-транспортных происшествия, при которых 122 человека погибли и 1465 получили травмы различной степени тяжести. Проведенный анализ показывает, что не прекращаются случаи совершения ДТП с участием водителей и пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. Так, в текущем году на территории Новосибирской области зарегистрировано 47 дорожно-транспортных происшествия, при которых 18 человек погибло и 63 получили травмы различной степени тяжести, при нарушении правил применения ремней безопасности при движение на транспортном средстве. Значительная часть погибших и пострадавших в ДТП, являются пассажиры транспортных средств. Основными видами ДТП, в которых пострадали люди, являются столкновения и опрокидывания. В целях стабилизации обстановки с аварийностью, недопущения ДТП и снижения тяжести их последствий, на территории Чановского района, сотрудниками ГИБДД будет проведен комплекс целевых рейдов, под условным названием: Ремень Безопасности! Мероприятия будут проводиться с 05 по 07 августа 2019 года. Госавтоинспекция района рекомендует всем участникам дорожного движения неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району