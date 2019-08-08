Ремни безопасности уже много лет спасают людей от серьезных повреждений во время аварий. Но многие водители и их пассажиры до сих пор игнорируют опасность и ездят не пристегнутыми, не понимая, что это может стоить им жизни. Ремень безопасности - наиболее эффективное устройство транспортного средства, позволяющее уменьшить тяжесть травм водителя и пассажиров при дорожно-транспортных происшествиях. Пренебрежение ремнем безопасности во время движения транспортного средства в значительной мере повышает риск получения серьезных травм при столкновении или внезапном торможении транспортного средства. В целях стабилизации обстановки с аварийностью, недопущения ДТП и снижения тяжести их последствий, на территории Чановского района, сотрудниками ГИБДД, проведен комплекс целевых рейдов, под условным названием: Ремень Безопасности! Мероприятия проходили с 05 по 07 августа 2019 года, за время проведения данных мероприятий автоинспекторами было выявлено 16 нарушений водителями, не пристегнутыми ремнями безопасности при движение на автомобиле и 9 нарушений допущенных пассажирами транспортных средств. Госавтоинспекция напоминает, что за неиспользование ремней безопасности, согласно со статьей 12.6 КоАП РФ, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1000 рублей. Водители и пассажиры! Берегите свою жизнь и жизнь близких, используйте ремни безопасности!