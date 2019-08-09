Оплата госпошлины со скидкой. За некоторые виды государственных услуг установлены госпошлины. Например, постановка на учёт автомобиля стоит 2850 рублей. Эту госпошлину платит тот , кто подает документы и заказывает услугу. При оплате госпошлины через портал Госуслуг автоматически предоставляется скидка 30%. Она действует только для физических лиц и при безналичной оплате. То если подать заявление на постановку на учёт автомобиля лично в ведомстве, нужно заплатить госпошлину 2850 рублей. А если отправить заявление через Госуслуги ,то со скидкой постановка обойдется в 1995 рублей. Но у этой скидки до недавнего времени был ограниченный срок действия. Она работала только до 2019 года. Что изменилось? Действие скидки при оплате госпошлин на портале продлили на два года: в 2019 и 2020 году она еще точно будет действовать. Такие изменения внесли в Федеральный закон, который устанавливает сроки для коэффициента 0,7 ,который применяют к госпошлине на Госуслугах. Статья 4 Федерального закона от 27.11.2018 №424-ФЗ. Подача заявления с использованием портала Госуслуг сэкономит время на визитах в ведомства, очередях и сборе документов. Какие еще скидки есть на Госуслугах? Еще на портале можно оплачивать автоштрафы со скидкой 50%. Эту скидку дают не только тем, кто платит на Госуслугах, а всем кто погашает штрафы за нарушение ПДД в течении 20 дней. На портале удобно проверять, есть ли штрафы, и сразу их оплачивать. Если срок соблюдается, скидка учитывается автоматически. Можно платить через мобильное приложение. Экономьте с Госуслугами. Это проще, чем кажется. 6 МОТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области