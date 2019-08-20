В Чановском районе 19 августа 2019 года, произошло серьезное ДТП, в котором погиб несовершеннолетний. Авария случилась на улице Школьной поселка Озеро Карачи, где произошло столкновение легкового автомобиля с мопедом. В ходе проверки было установлено что, около 19 часов, водитель автомобиля ВАЗ, при совершение поворота на лево, не уступил дорогу водителю мопеда, который после столкновения не справившись с управлением совершил столкновение с бетонной опорой линии ЛЭП. В результате ДТП, четырнадцатилетний водитель мопеда был доставлен в медицинское учреждение, где от полученных травм скончался. По данному факту проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства дорожного происшествия. Госавтоинспекция Чановского района