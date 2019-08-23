22 августа, в Чановском районе, произошло ДТП в котором пострадали два человека. Происшествие случилось в 17 часов, на 7 километре автодороги р.п.Чаны-с.Щеглово. Местный житель, мужчина 40 лет, управляя автомобилем «ВАЗ», двигаясь по автодороге из д.Николаевка, при выезде на главную дорогу р.п.Чаны-с.Щеглово, не уступил дорогу внедорожнику «Тойота», в следствие чего произошло столкновение транспортных средств.

В результате дорожно-транспортного происшествия, пострадали водитель и пассажирка автомобиля «ВАЗ», которые были доставлены в медицинское учреждение с многочисленными травмами.

В настоящее время по факту дорожного происшествия проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства ДТП.

Госавтоинспекция Чановского района