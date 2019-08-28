С 27 августа по 05 сентября 2019 года, сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактические рейды, направленные на выявление и пресечение фактов эксплуатации транспортных средств, с превышением норм светопропускания стекол.

Согласно техническому регламенту, ветровое и боковые стекла автомобилей должны пропускать свет не менее чем на 70%. Тонировка прочих стекол не запрещена, кроме зеркальной тонировки.

За данное нарушение предусмотрена административная ответственность по ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ («Управление водителем транспортным средством, в конструкцию которых внесены изменения без разрешения ГИБДД МВД России») в виде штрафа в размере 500 рублей. При отказе водителем устранить нарушение на месте ему вручается требование об устранении обстоятельств, способствующих совершению административного правонарушения, а регистрация транспортного средства прекращается. Водители, не выполнившие требование, будут привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции», которая влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения и призывает привести свои автомобили в состояние, соответствующее техническому регламенту о безопасности транспортных средств.