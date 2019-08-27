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    В целях повышения эффективности работы по взысканию штрафов, наложенных за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, осуществления фактического окончания исполнительных производств, обеспечения принципа неотвратимости наказания за совершенные административные правонарушения,  на территории Чановского района 26 августа 2019 года,  проводились оперативно-профилактические мероприятия  «Дебитор». Сотрудниками ГИБДД была проведена отработка правонарушителей, уклоняющихся от уплаты административных штрафов. За неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, были привлечены трое граждан.           

 

  ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району 

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