В целях повышения эффективности работы по взысканию штрафов, наложенных за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, осуществления фактического окончания исполнительных производств, обеспечения принципа неотвратимости наказания за совершенные административные правонарушения, на территории Чановского района 26 августа 2019 года, проводились оперативно-профилактические мероприятия «Дебитор». Сотрудниками ГИБДД была проведена отработка правонарушителей, уклоняющихся от уплаты административных штрафов. За неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, были привлечены трое граждан.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району