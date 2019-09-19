Детский дорожно-транспортный травматизм является одной из самых болезненных проблем современного общества. Ежегодно на дорогах России совершаются десятки тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. За 8 месяцев 2019 года на территории Новосибирской области зарегистрировано 179 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в результате которых 7 детей погибло и 191 получили ранения.

Часто мы задаемся вопросом: почему дети попадают в дорожно-транспортные происшествия? Казалось бы, ответ простой: если ребенок по собственной неосторожности получил травму в дорожно-транспортном происшествии, то это - вина ребенка. Но понятия "вина ребенка" не существует. Дорожное происшествие с ним означает лишь, что мы, взрослые, где-то недосмотрели, чему-то не научили или же личным примером показали, что можно нарушить "закон дороги". И часто за случаями детского травматизма на дрогах стоит безучастность взрослых к совершаемым детьми правонарушениям.

Для ребенка умение вести себя на дороге зависит не только от его желания или нежелания это делать. Ребенок является самым незащищенным участником дорожного движения, и во многом поведение детей на дороге обусловлено их восприятием дорожной ситуации. Именно поэтому безопасность детей на дороге можем обеспечить в первую очередь мы, взрослые: родители, учителя, воспитатели, прохожие и, главным образом, водители транспортных средств.

С чего же начинается безопасность детей дороге? Разумеется, со своевременного обучения умению ориентироваться в дорожной ситуации, воспитания потребности быть дисциплинированным на улице, осмотрительным и осторожным. Личный пример - это самая доходчивая форма обучения для ребенка. Помните, если Вы нарушаете Правила, Ваш ребенок будет поступать так же!

В целях привлечения внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних, в период с 18 по 25 сентября 2019 года на территории Чановского района, будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Осторожно – дети!».

Госавтоинспекция района настоятельно рекомендует всем водителям транспортных средств соблюдать скоростной режим, быть внимательными, особенно при неблагоприятных погодных условиях, скользкой дороге, всегда снижать скорость при приближении к пешеходному переходу и детским учреждениям.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району