В Чановском районе пройдут профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель». Об этом сайту сообщил Александр Семенов, исполняющий обязанности начальника отделения Госавтоинспекции по Чановскому району: по итогам 8 месяцев 2019 года на территории Новосибирской области произошло 1319 дорожно-транспортных происшествий, при которых 159 человек погибло и 1738 получили травмы различной степени тяжести. Проведенный анализ показывает, что не прекращаются случаи совершения ДТП с участием водителей, находящихся в состояние алкогольного или наркотического опьянения, так за 8 месяцев текущего года, на территории региона с водителями в состояние опьянения зарегистрировано 113 ДТП, при которых 34 человека погибли и 154 получили травмы.

Оперативно-профилактические мероприятия на территории Чановского района, будут проводиться в два этапа, первый этап пройдет с 20 по 23 сентября 2019 года, второй этап с 11 по 14 октября 2019 года. Сотрудники ДПС усилят работу по выявлению водителей в состоянии опьянения и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. На некоторых участках дорог будут проводиться сплошные проверки водителей на состояние опьянения.

Госавтоинспекция напоминает, что в настоящее время за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За такое же нарушение, совершенное повторно, водителя могут привлечь к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы до двух лет с одновременным лишением водительских прав до трех лет.

Так же Госавтоинспекция района просит граждан сообщать о всех фактах, управления водителями транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, по телефону дежурной части Отдела МВД России по Чановскому району: 21-679 или 102.

Госавтоинспекция района