Из-за детской шалости с огнем сгорело сено
8 октября 2019 г. около 19 часов произошел пожар в д. Север Чановского района. В результате пожара огнем уничтожен стог сена. Причиной пожара послужила детская шалость с огнем. 2 малолетних детей в возрасте 7-8 лет играли со спичками в огороде где стоял стог сена . К счастью, никто из детей не пострадал.
К сожалению, в текущем году это уже не первый пожар по причине детской шалости с огнем. Условиями, приводящими к возникновению пожаров из-за детской шалости, является оставление детей без присмотра.
Оставляя детей одних даже на небольшой промежуток времени не запирайте дома и квартиры снаружи, так как в случае какой-то чрезвычайной ситуации у находящихся внутри не будет возможности покинуть опасное место.
Родители должны не только рассказывать, но и своим примером показывать правильное поведение:
- не оставляйте на виду спички, зажигалки;
- не доверяйте маленьким детям присматривать за топящимися печами и нагревательными приборами, пользоваться газовыми приборами;
- не оставляйте детей одних в домах и квартирах;
- не оставляйте включенными в сеть электробытовые приборы;
- не включайте в одну розетку несколько мощных электропотребителей;
- соблюдайте правила эксплуатации газовых плит, колонок, отопительных печей;
- будьте всегда осторожны с огнем, избегайте случаев его открытого применения.
Приобретите и установите в жилых помещениях автономные дымовые пожарные извещатели, которые в случае возникновения пожара известят находящихся в доме людей о случившейся беде, а так же не отказывайтесь от установки пожарных извещателей с GSM модулем, которые в ближайшее время будут устанавливаться в многодетных семьях по целевой программе Новосибирской области. Данные устройства не только оповестят находящихся в доме людей о случившемся пожаре, а так же передадут сигнал в оперативные службы Чановского района.
Необходимо проводить постоянную, целенаправленную работу по привитию навыков осторожного обращения с огнем, давать знания о свойствах огня и дыма, учить правильному поведению в экстремальной ситуации пожара. Объясняйте детям, чем опасны игры со спичками. Пусть они узнают об угрозе огня из Ваших рассказов, предостережений и картинок, нежели из реальной жизни!!! Подготовьте детей к правильным действиям в случае возникновения пожара, пусть дети запомнят свой адрес и телефон пожарной охраны, чтобы при необходимости вызвать помощь.
ОНД и ПР по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России
по Новосибирской области
8 октября 2019 г. около 19 часов произошел пожар в д. Север Чановского района. В результате пожара огнем уничтожен стог сена. Причиной пожара послужила детская шалость с огнем. 2 малолетних детей в возрасте 7-8 лет играли со спичками в огороде где стоял стог сена . К счастью, никто из детей не пострадал.
К сожалению, в текущем году это уже не первый пожар по причине детской шалости с огнем. Условиями, приводящими к возникновению пожаров из-за детской шалости, является оставление детей без присмотра.
Оставляя детей одних даже на небольшой промежуток времени не запирайте дома и квартиры снаружи, так как в случае какой-то чрезвычайной ситуации у находящихся внутри не будет возможности покинуть опасное место.
Родители должны не только рассказывать, но и своим примером показывать правильное поведение:
- не оставляйте на виду спички, зажигалки;
- не доверяйте маленьким детям присматривать за топящимися печами и нагревательными приборами, пользоваться газовыми приборами;
- не оставляйте детей одних в домах и квартирах;
- не оставляйте включенными в сеть электробытовые приборы;
- не включайте в одну розетку несколько мощных электропотребителей;
- соблюдайте правила эксплуатации газовых плит, колонок, отопительных печей;
- будьте всегда осторожны с огнем, избегайте случаев его открытого применения.
Приобретите и установите в жилых помещениях автономные дымовые пожарные извещатели, которые в случае возникновения пожара известят находящихся в доме людей о случившейся беде, а так же не отказывайтесь от установки пожарных извещателей с GSM модулем, которые в ближайшее время будут устанавливаться в многодетных семьях по целевой программе Новосибирской области. Данные устройства не только оповестят находящихся в доме людей о случившемся пожаре, а так же передадут сигнал в оперативные службы Чановского района.
Необходимо проводить постоянную, целенаправленную работу по привитию навыков осторожного обращения с огнем, давать знания о свойствах огня и дыма, учить правильному поведению в экстремальной ситуации пожара. Объясняйте детям, чем опасны игры со спичками. Пусть они узнают об угрозе огня из Ваших рассказов, предостережений и картинок, нежели из реальной жизни!!! Подготовьте детей к правильным действиям в случае возникновения пожара, пусть дети запомнят свой адрес и телефон пожарной охраны, чтобы при необходимости вызвать помощь.
ОНД и ПР по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России
по Новосибирской области