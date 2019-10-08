08 октября, в Чановском районе произошло ДТП в котором пострадал человек. Происшествие случилось в 12 часов 30 минут, на 27 километре автодороги р.п.Чаны-с.Венгерово. Мужчина 50 лет, управляя грузовым автомобилем «Ивеко», двигаясь по автодороге в южном направление, в результате разрыва переднего колеса, совершил съезд в левый кювет по ходу движения. В результате дорожно-транспортного происшествия, пострадал водитель грузового автомобиля, который были доставлены в медицинское учреждение с травмами. В настоящее время по факту дорожного происшествия проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства ДТП.

Госавтоинспекция Чановского района