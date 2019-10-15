Тема контроля режима труда и отдыха водительского состава всегда остается актуальной. В связи с этим Госавтоинспекция Чановского района проводит данные профилактические мероприятия.

В настоящее время существенно увеличилось количество грузовых перевозок. Задача рейда - максимально проверить транспортные средства на предмет оснащения контрольными устройствами и соблюдения водителями режимов труда и отдыха, чтобы минимизировать возможность происшествий – рассказал временно исполняющий обязанности начальника Госавтоинспекции района Александр Семенов:

Следует напомнить, что в соответствии со статьей 11.23 КоАП РФ, управление автомобилем для перевозки грузов или пассажиров без технического средства контроля, обеспечивающего непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортного средства, о режиме труда и отдыха водителя транспортного средства, в случае, если его установка предусмотрена законодательством Российской Федерации, а также с неработающим (блокированным, подвергшимся модификации или неисправным) или с не соответствующим установленным требованиям тахографом, за исключением случая поломки после выпуска на линию транспортного средства, а равно с нарушением установленных правил использования тахографа - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.

Нарушение лицом, управляющим транспортным средством для перевозки грузов или пассажиров, установленного режима труда и отдыха - влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.

ГИБДД Чановского района