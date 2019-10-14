Барабинской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о защите прав инвалидов на железнодорожном вокзале Барабинск.

Установлено, что вопреки требованиям закона специальные парковочные места для автомобилей инвалидов не отмечены предусмотренными знаками и разметкой, в помещениях вокзалов отсутствуют пиктограммы и информационные таблицы со шрифтом Брайля, в помещении санузла для инвалидов на железнодорожном вокзале отсутствует система тревожной сигнализации, места в специальной зоне ожидания и отдыха не оборудованы индивидуальными средствами информации и связи, в помещениях вокзалов и на перронах отсутствуют тактильные наземные указатели, поручни имеющихся пандусов не соответствуют по высоте и габаритам и другие нарушения закона.

По результатам проверки Барабинским транспортным прокурором начальнику Западно-Сибирской региональная дирекции железнодорожных вокзалов внесено представление об устранении нарушений закона, приняты меры к устранению нарушений, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Наряду с этим, в отношении ОАО «РЖД» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг), ОАО «РЖД» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 000 рублей (постановление в законную силу не вступило).