ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОЖАРУ

15.10.2019 года в дневное время произошел пожар в бане расположенной на территории домовладения в р.п. Чаны. В результате происшедшего пожара огнем повреждена баня. Причиной пожара послужило нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по НСО обращает внимание граждан и руководителей предприятий на строгое соблюдение мер пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования.

- Электропроводка в зданиях и помещениях всех видов должна находиться в исправном состоянии. Монтаж электропроводки должен производить опытный электромонтер. Изоляция электропроводов должна периодически проверяться.

- Электроприборы разрешается включать в электрическую сеть только при помощи штепсельных соединений заводского изготовления.

-Соединения жил электропроводов должны выполниться при помощи спайки, опрессовки, болтового соединения. Не допускается эксплуатация электропроводов соединенных «вскрутку», так как при таком соединении проводов именно в данных местах происходит разогрев контактов с последующим воспламенением изоляции электропроводов и рядом расположенных горючих материалов.

При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

Обесточивайте надворные постройки и подсобные помещения. Уезжая на длительное время, по возможности, обесточивайте жилые помещения, надворные постройки путем отключения «автоматов» или «пробок».

Нередко причинами пожаров в банях является печное отопление.

- У отопительной печи должен быть предтопочный лист размером не менее 0.5х0.7 м., без прогаров и повреждений,

- Отопительная печь должна иметь соответствующие разделки и отступки от горючих конструкций. Противопожарная разделка – утолщение стенки печи или дымового канала (трубы) в месте соприкосновения её с конструкцией здания, (обычно потолочным перекрытием) выполненной из горючего или трудно горючего материала.

Расстояние от внутренней поверхности трубы (дымохода) до сгораемой конструкции должно быть не менее 500мм, при защите металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм или штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке – не менее 380 мм.

- Не доверяйте растопку малолетним детям, а также не храните спички в доступном для них месте.

- Распределите горючие материалы (вещи, мебель, дрова, уголь и т.п.) так, чтобы расстояние от печи до них было не менее 0.7 метров, а от топочных отверстий – не менее 1.25 м.

- Золу и шлак, удаляемую из топок проливайте водой и удаляйте в специально отведенное для них безопасное место.

- При обнаружении на металлических частях печи трещин, отсутствие предусмотренных конструкции щеколд, а также щелей образовавшихся в результате воздействия на металлические части печи высоких температур, обратитесь к квалифицированному специалисту с целью устранения данных недостатков.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, поручать надзор за ними малолетним детям;

- располагать топливо и другие горючие вещества на предтопочном листе;

- сушить вещи над печными плитами,

- применять для розжига печей бензин, керосин и другие горючие вещества, так как в результате этого происходит взрыв паров внутри печи;

- перекаливать печь;

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.

при возникновении пожара ЗВОНИТЬ: 101, 112

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району

УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

т. 23-567