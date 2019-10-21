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Не оставляйте детей без присмотра

 

С 28 октября учащиеся  общеобразовательных организаций Чановского района уходят на каникулы. В связи с этим у детей появится больше свободного времени, в том числе  без присмотра взрослых и родителей. Зачастую в данное время происходят пожары из-за детской шалости с огнем.

      Родители должны   рассказывать детям чем опасны игры с огнем и научить их правильному поведению при пожаре :   
- не оставляйте на виду спички, зажигалки;    
- не доверяйте маленьким детям присматривать за топящимися печами и нагревательными приборами, пользоваться газовыми приборами;
- не оставляйте детей одних в домах и квартирах;    
- не оставляйте включенными в сеть электробытовые приборы;
- не включайте в одну розетку несколько мощных электропотребителей;
- соблюдайте правила эксплуатации газовых плит, колонок, отопительных печей;
- будьте всегда осторожны с огнем, избегайте случаев его открытого применения.

Оставляя детей одних даже на небольшой промежуток времени не запирайте дома и квартиры снаружи, так как в случае какой-то чрезвычайной ситуации у находящихся внутри не будет возможности покинуть опасное место.

Приобретите и установите  в жилых помещениях автономные дымовые пожарные извещатели, которые в случае возникновения пожара известят находящихся в доме людей о случившейся беде. Так же напоминаем,  что в ближайшее время на территории Чановского района в местах проживания многодетных  и малообеспеченных семей   будут устанавливаться пожарные извещатели  с GSM модулем, которые в случае пожара  не только оповестят находящихся в доме людей  , а так же передадут сигнал  в оперативные службы Чановского района. НЕ отказывайтесь от установки данных устройств и своевременно производите замену батареек. Данная целевая программа  Новосибирской области направлена на снижение тяжести происходящих пожаров, в том числе на недопущение гибели людей. С начала установки данных устройств в местах проживания граждан в Новосибирской области,  благодаря своевременному обнаружению и сообщению о пожаре в пожарную охрану,  спасены человеческие жизни. 
Уважаемые родители!.     Необходимо проводить постоянную, целенаправленную работу по привитию навыков осторожного обращения с огнем, давать знания о свойствах огня и дыма, учить правильному поведению в экстремальной ситуации пожара. Пусть они узнают об угрозе огня из Ваших рассказов, предостережений и картинок, нежели из реальной жизни!!! Подготовьте детей к правильным действиям в случае возникновения пожара, пусть дети запомнят свой адрес и телефон пожарной охраны, чтобы при необходимости вызвать помощь.



ОНД и ПР  по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России

по Новосибирской области 

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