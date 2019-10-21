Не оставляйте детей без присмотра

С 28 октября учащиеся общеобразовательных организаций Чановского района уходят на каникулы. В связи с этим у детей появится больше свободного времени, в том числе без присмотра взрослых и родителей. Зачастую в данное время происходят пожары из-за детской шалости с огнем.

Родители должны рассказывать детям чем опасны игры с огнем и научить их правильному поведению при пожаре :

- не оставляйте на виду спички, зажигалки;

- не доверяйте маленьким детям присматривать за топящимися печами и нагревательными приборами, пользоваться газовыми приборами;

- не оставляйте детей одних в домах и квартирах;

- не оставляйте включенными в сеть электробытовые приборы;

- не включайте в одну розетку несколько мощных электропотребителей;

- соблюдайте правила эксплуатации газовых плит, колонок, отопительных печей;

- будьте всегда осторожны с огнем, избегайте случаев его открытого применения.

Оставляя детей одних даже на небольшой промежуток времени не запирайте дома и квартиры снаружи, так как в случае какой-то чрезвычайной ситуации у находящихся внутри не будет возможности покинуть опасное место.

Приобретите и установите в жилых помещениях автономные дымовые пожарные извещатели, которые в случае возникновения пожара известят находящихся в доме людей о случившейся беде. Так же напоминаем, что в ближайшее время на территории Чановского района в местах проживания многодетных и малообеспеченных семей будут устанавливаться пожарные извещатели с GSM модулем, которые в случае пожара не только оповестят находящихся в доме людей , а так же передадут сигнал в оперативные службы Чановского района. НЕ отказывайтесь от установки данных устройств и своевременно производите замену батареек. Данная целевая программа Новосибирской области направлена на снижение тяжести происходящих пожаров, в том числе на недопущение гибели людей. С начала установки данных устройств в местах проживания граждан в Новосибирской области, благодаря своевременному обнаружению и сообщению о пожаре в пожарную охрану, спасены человеческие жизни.

Уважаемые родители!. Необходимо проводить постоянную, целенаправленную работу по привитию навыков осторожного обращения с огнем, давать знания о свойствах огня и дыма, учить правильному поведению в экстремальной ситуации пожара. Пусть они узнают об угрозе огня из Ваших рассказов, предостережений и картинок, нежели из реальной жизни!!! Подготовьте детей к правильным действиям в случае возникновения пожара, пусть дети запомнят свой адрес и телефон пожарной охраны, чтобы при необходимости вызвать помощь.







ОНД и ПР по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России

по Новосибирской области