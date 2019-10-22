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Заседание   комиссии по ЧС и ОПБ Чановского района

 

22 октября 2019г. в актовом  зале администрации Чановского района состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Чановского района. В данной комиссии приняли участие руководство Чановского района, главы поселений, сотрудники Федеральной противопожарной службы. Были рассмотрены следующие вопросы: «Выполнение в осенний период  минерализованных полос вокруг населенных пунктов Чановского района », «Реализация государственной программы  по установке автоматических дымовых пожарных извещателей  с GSM модулем  в местах проживания многодетных семей».    С докладом по данным вопросам  выступил начальник ОНД и ПР по Чановскому району Чеботок А.М., после чего были обсуждены проблемные вопросы  и принято решение.

Обращаясь к жителям Чановского района отдел надзорной деятельности и профилактической работы напоминает:

- очистите территорию домовладений и прилегающую территорию от травы и мусора, не складируйте сгораемые материалы в противопожарных расстояниях между домами, не осуществляете «хаотичную» застройку на приусадебных участках, а в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

- не отказывайтесь от установки  в жилых помещениях пожарных извещателей  с GSM модулем   и своевременно производите замену батареек. Данная целевая программа  Новосибирской области направлена на снижение тяжести происходящих пожаров, в том числе на недопущение гибели людей. Семьям, которые не попадают под программу по установке пожарных извещателей, рекомендуем самостоятельно приобретать  и устанавливать   в жилых помещениях автономные дымовые пожарные извещатели, которые в случае возникновения пожара известят находящихся в доме людей о случившейся беде.

С начала установки данных устройств в местах проживания граждан в Новосибирской области,  благодаря своевременному обнаружению и сообщению о пожаре в пожарную охрану,  спасены человеческие жизни. 

 

ОНД и ПР по Чановскому району

 

 

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