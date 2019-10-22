Заседание комиссии по ЧС и ОПБ Чановского района

22 октября 2019г. в актовом зале администрации Чановского района состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Чановского района. В данной комиссии приняли участие руководство Чановского района, главы поселений, сотрудники Федеральной противопожарной службы. Были рассмотрены следующие вопросы: «Выполнение в осенний период минерализованных полос вокруг населенных пунктов Чановского района », «Реализация государственной программы по установке автоматических дымовых пожарных извещателей с GSM модулем в местах проживания многодетных семей». С докладом по данным вопросам выступил начальник ОНД и ПР по Чановскому району Чеботок А.М., после чего были обсуждены проблемные вопросы и принято решение.

Обращаясь к жителям Чановского района отдел надзорной деятельности и профилактической работы напоминает:

- очистите территорию домовладений и прилегающую территорию от травы и мусора, не складируйте сгораемые материалы в противопожарных расстояниях между домами, не осуществляете «хаотичную» застройку на приусадебных участках, а в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

- не отказывайтесь от установки в жилых помещениях пожарных извещателей с GSM модулем и своевременно производите замену батареек. Данная целевая программа Новосибирской области направлена на снижение тяжести происходящих пожаров, в том числе на недопущение гибели людей. Семьям, которые не попадают под программу по установке пожарных извещателей, рекомендуем самостоятельно приобретать и устанавливать в жилых помещениях автономные дымовые пожарные извещатели, которые в случае возникновения пожара известят находящихся в доме людей о случившейся беде.

С начала установки данных устройств в местах проживания граждан в Новосибирской области, благодаря своевременному обнаружению и сообщению о пожаре в пожарную охрану, спасены человеческие жизни.





ОНД и ПР по Чановскому району