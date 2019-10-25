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Пожарная безопасность на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

 25.10.2019г.  в администрации Чановского района Новосибирской области прошло очередное заседание  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В  заседании данной комиссии принял участие сотрудник отдела надзорной деятельности и  профилактической работы по Чановскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области. На текущем заседании   были рассмотрены вопросы воспитания несовершеннолетних в многодетных семьях.  Начальник  ОНД и ПР по Чановскому району   Чеботок А.М. провел инструктажи по мерам пожарной безопасности с родителями , довел   требования пожарной безопасности, которые нужно соблюдать в быту, что бы не допустить пожара  и вручил памятки на противопожарную тематику. 


Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району

 

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