Пожарная безопасность на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

25.10.2019г. в администрации Чановского района Новосибирской области прошло очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В заседании данной комиссии принял участие сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области. На текущем заседании были рассмотрены вопросы воспитания несовершеннолетних в многодетных семьях. Начальник ОНД и ПР по Чановскому району Чеботок А.М. провел инструктажи по мерам пожарной безопасности с родителями , довел требования пожарной безопасности, которые нужно соблюдать в быту, что бы не допустить пожара и вручил памятки на противопожарную тематику.



Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району